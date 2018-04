Newell's no tuvo una buena presentación ante Argentinos, en realidad fue un partido decepcionante, pero Omar De Felippe no tiene muchas alternativas y tras dos semanas de análisis, el final tocará poco y nada el equipo.

Desde las 13.15 la Lepra recibe a Tigre en busca de mostrar una versión más parecida a la mostrada en el estreno de De Felippe en el banco, ante los sanjuaninos. Tendrá dos variantes, pero no pasan por cuestiones tácticas ni de bajos rendimientos. Luciano Pocrnjic vuelve al arco tras una lesión muscular, y Hernán Bernardello se quedará afuera por una sobrecarga en el isquiotibial derecho y volverá al equipo Juan Ignacio Sills, uno de los más cuestionados del final del ciclo Llop.

Que no hay cambios es una muestra cabal del corto plantel que tiene la Lepra. Evangelista sigue como titular tras el pésimo partido que tuvo ante Argentinos porque el DT entiende que Leonel Ferroni hoy no es mucho más que el ex Boca. Y por el mismo lado se puede explicar la continuidad de Bruno Bianchi, Brian Sarmiento o cualquier otro futbolista que estará entre los once.

De Felippe entiende que no es momento de exponer a juveniles, y prefiere darle continuidad a los más experimentados. Y utilizará este partido ante Tigre para entender el porqué de un rendimiento tan dispar del equipo cuando juega en el Coloso (55 por ciento de efectividad) al que sale a otras canchas donde apenas acumula 4 puntos sobre 30 posibles.

No hay dudas que será un partido clave para encontrar impulso anímico de cara a una serie cotejos de alta complejidad que se avecinan. Es que después de Tigre la Lepra viajará a Tucumán, luego visitará a Paranaense por la Sudamericana y enseguida vendrá Talleres al Coloso y visitará a Boca. Y para afrontar esos desafíos será importante ganar y encontrar una versión muy distinta a la que se vio en La Paternal. O el panorama será sombrío.

Descartado Hernán Bernardello, el equipo quedó definido con dos cambios: el ingreso de Luciano Pocrnjic por Nelson Ibáñez y la vuelta de Juan Sills por el Cabezón.

Además, De Felippe concentró a Ibáñez, Stefano Callgari, Facundo Nadalín, Jerónimo Cacciabué, Denis Rodríguez, Víctor Figueroa, Alexis Rodríguez y Daniel Opazo, que estará concentrado por primera vez en el año.

A las 10 jugará la reserva en Bella Vista y y Bidoglio confirmó a Temperini; Segovia, Bedouret, Pardo y Ferroni; Maxi Ribero, Diego González y Barrenechea; Marcioni, Huguenet y Rotondi.