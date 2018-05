Además en la formación titular estará presente el sanrafaelino Rodrigo Canales, talentoso mediocampista surgido de Monte Comán.



Probables formaciones



Newell´s Old Boys: Nelson Ibáñez; Facundo Nadalín, Joaquín Varela, Fabricio Fontanini y Leonel Ferroni; Hernán Bernardello y Juan Ignacio Sills o Braian Rivero; Joaquín Torres o Alexis Rodríguez y Víctor Figueroa; Luis Leal y Héctor Fértoli. DT: Omar De Felippe.

Deportivo Rincón: Gustavo Fievet; Matías Regiardo, Bruno Urquiza, Ricardo López Carrillo y Gabriel Mendoza; Nicolás Di Bello, Cristian Correa, Rodrigo Canales y Alan Sack; Oscar Muñoz e Iván Choque. DT: Javier Ibaceta.

Árbitro: Lucas Comesaña.



Cancha: 15 de Abril, de Unión de Santa Fe.

Hora de inicio: 21.10.

TV: TyC Sports.

Newell´s Old Boys, de floja campaña en la Superliga y eliminado de la Copa Sudamericana, enfrentará este viernes a Deportivo Rincón de los Sauces, de Neuquén, el equipo más joven de la Copa Argentina , en un partido válido por los 32avos de final.El encuentro se jugará a partir de las 21.10 en la cancha de Unión de Santa Fe, será arbitrado por Lucas Comesaña y televisado por la señal de cable TyC Sports.El equipo rosarino hará su debut en la Copa Argentina, mientras que para los neuquinos se trata de la segunda presentación, ya que venció en la ronda pasada a Sol de Mayo de Viedma.Newell´s suele alternar buenas actuaciones como la que protagonizó hace una semana cuando le ganó a Atlético Paranaense de Brasil (2-1) y pese a que no le alcanzó para evitar la eliminación de la Sudamericana, y otras flojas como la que mostró ante Gimnasia y Esgrima La Plata el lunes último, en la derrota por 2-0.Esos altibajos motivaron a que el DT Omar De Felippe pusiera en duda su continuidad, algo que definirá después del partido y que no deja de llamar la atención debido a que llegó al club hace poco más de dos meses en reemplazo de Juan Manuel Llop y del interino Fabián Garfagnoli."Ñuls" es el gran favorito, porque más allá de las circunstancias, tiene jugadores de jerarquía como el portugués Luis Leal y Hernán Bernardello, y otros de buen futuro como Joaquín Torres, y no debería pasar sobresaltos ante un equipo casi amateur.El equipo patagónico tiene como entrenador a Javier Ibaceta y los jugadores más importantes son los mediocampistas Fernando Inda (ex Defensa y Justicia) y Ariel Moyano (ex Belgrano de Córdoba), y el atacante Alan Sack (ex Independiente de Neuquén).