Neymar quierer jugar junto a Ronaldo

Desde el entorno del 10 del PSG, aseguran que el deseo de Neymar es vestirse de blanco. El crack brasileño pretende compartir equipo con Cristiano Ronaldo , y en Real Madrid no lo ven con malos ojos.Si bien la idea inicial era que Neymar llegara al merengue en la temporada 2019/20, su fría relación con su actual club, el PSG, hace pensar a los madridistas que lo pueden contratar para comenzar la temporada posterior al Mundial de Rusia 2018: la 2018/19.En cuanto a Cristiano Ronaldo, estaría encantado de tener a Ney en el Madrid. Si bien es una estrella mundial y tal vez mejor que cualquiera de sus compañeros actuales, el lusitano entiende que su presencia en el Merengue mejoraría la calidad del plantel.De todos modos, no será fácil sacar al ex Santos del PSG. Vale destacar que, hace menos de un año atrás, el club francés depositó 222 millones de euros al Barcelona por su pase, por lo que el Real Madrid también deberá desembolsar una imponente cifra para finalmente contar con Ney, que quiere vestirse de blanco.