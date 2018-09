Nicolás Sánchez quedó en la historia del rugby argentino

El equipo dirigido por Mario Ledesma, ex hooker de la Selección Nacional de Rugby, no pudo llevarse una victoria de su visita a los All Blacks, en la ciudad de Nelson, Nueva Zelanda, por la tercer fecha del Rugby Championship. Sin embargo, Nicolás Sánchez logró algo histórico para su carrera, ya que su nombres quedará en la historia del rugby argentino al convertirse en el máximo anotador.

En el encuentro de esta madrugada, Sánchez metió un penal y descontó a 8 la ventaja de los All Blacks 25-17. De esa forma, el tucumano pasó a Felipe Contepomi y se convirtio en el máximo goleador en la historia de Los Pumas.

nico.jpg

En general, el apertura que milita en el Stade de Frace, se adjudicó 14 puntos ante Nueva Zelanda, así el jugador del equipo de Mario Ledesma llegó a la suma de 655 con la camiseta celeste y blanca y superó la línea de Felipe Contepomi, quien poseía la mejor marca con 651, logrado en 87 caps.

Cabe recordar que el tucumano de 29 años, llegó a 655 tantos en 68 partidos disputados desde su debut en 2010. Alcanzó esa cifra tras anotar 10 tríes, 91 conversiones, 129 penales y 12 drops. Además, con los 14 puntos de hoy, se convirtió en el primer argentino en anotarle más de 100 puntos a los All Blacks, lleva 111 en total.

Pero además, lo de Sánchez es doblemente meritorio si se considera que solo le tomó 68 partidos llegar a lo más alto de la tabla de goleadores. Debajo de él y del Mellizo aparece nada menos que Hugo Porta, con 590 puntos en 58 juegos. Más atrás, Gonzalo Quesada, quien gracias a su exquisita patada alcanzó los 486 puntos en apenas 38 partidos.