No aclares que oscurece

El jueves por la tarde, el programa "Un Buen Momento" de Radio La Red AM910 sacó al aire a José Lemme, presidente de Defensa y Justicia y sobre el final de la charla Paulo Vilouta le consultó al dirigente por las entradas que la AFA entregó para el Mundial de manera sospechosa.





¿Supo algo de las entradas de la AFA para el Mundial?

Las únicas entradas que tuve fueron las que compramos en la liga, nos repartieron 100 entradas y se la llevaron los dirigentes. Otra cosa, no sé. Si digo algo, te mentiría.

¿Las compraron o se las regalaron?

Eh... Todavía yo realmente no sé cómo vamos a terminar con ese tema, pero de regalo nunca se habló. Todavía no tenemos la liquidación de las entradas, pero no era un regalo, en absoluto.









Fuente: A24.com