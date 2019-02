"No conozco a Messi"

En pos de su nueva tarea, Menotti se mostró optimista con el futuro. "Tenemos que entender que los Maradona, Messi no salen siempre. Pero la genética del futbolista argentino está", agregó el experimentado entrenador.

En tanto, sorprendió al revelar que no conoce a Lionel Messi. "Si algún día lo encuentro a Messi, tomaré un café. No lo conozco, pero sí me gustaría. No es mi obligacion desde mi lugar", completó.

César Luis Menotti es, desde el 14 de enero, el Director de Selecciones Nacionales. "Quiero colaborar en la búsqueda del presidente Chiqui Tapia y generar una relación más afectiva con la selección argentina", indicó el Flaco.