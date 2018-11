No entendió nada: "Mañana a River le rompemos el..."

River, Desde la AFA, la Conmebol Boca y hasta ex futbolistas de los clubes intentaron todos estos días bajarle el tono a la histórica Superfinal con mensajes de paz y recordatorios de que sólo se trata de una competencia deportiva.

No fue el caso de Juan Carlos Crespi, ex vicepresidente de Boca, que en charla con el programa "Fantino 910" de Radio La Red AM 910 dejó todo tipo de diplomacia de lado.

"Mañana (por el sábado) les rompemos el culo, le ganamos 2 a 0. La vez pasada me preguntaron si yo quería jugar la final con River. Y yo dije: 'primero tienen que llegar, tienen que clasificar... después jugarán con River'.





También dije 'Yo te puedo asegurar que Boca va a llegar por derecha y no sé cómo llegará River, si por izquierda'... Y fijate quién llegó por derecha y quién por izquierda", expresó Crespi.





