"No escucho lo que dice River"

El presidente de Boca Daniel Angelici , evitó este lunes polemizar con cualquier dirigente o ex jugador de River, sobre dichos relacionados con la suerte del " xeneize " y sus refuerzos.





"Respecto a River, decidí que no escucho, no veo los medios, me tengo que preocupar por Boca y no contestar a ningún otro club. Cada uno debe trabajar para darle lo mejor a cada club. Este año toca en La Bombonera y ahí tiene que ser la respuesta", expresó Angelici.





En la conferencia de prensa en la que presentó a los últimos dos refuerzos de Boca, el arquero Esteban Andrada y el defensor Lucas Olaza, el mandatario auriazul indicó que no está para "contestarle a ningún ex jugador".





El ídolo "millonario" Norberto "Beto" Alonso había señalado que "(El presidente) Mauricio Macri ayuda a Boca más que (Carlos) Menem lo hizo con River".





"No estoy para contestarle a ningún exjugador. Estoy para trabajar por Boca. Cada cual es libre de expresar lo que piensa, así que le mando un abrazo grande al ´Beto´", agregó Angelici.





Luego el presidente "xeneize" dijo sentirse "orgulloso" de "posicionar a Boca en Europa", dado que en algunos días jugará la Copa Joan Gamper contra el Barcelona de España.







"Es un orgullo posicionar a Boca en Europa, aunque se hace complicado por los calendarios. Pero pudimos llegar a un acuerdo con el Barcelona y viajaremos el lunes para jugar allí", agregó.





Angelici dijo además que la "obsesión" suya y de todos los hinchas de Boca es conquistar la Copa Libertadores, algo que aún no logró en sus seis años de mandato.





"Nuestra obsesión es la Libertadores, cada vez que empezamos un año está la ilusión de ganarla. Vamos a intentar de darle la alegría al socio de Boca poniendo todo el esfuerzo con estos profesionales de jerarquía, con ocho jugadores de selección", concluyó.