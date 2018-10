"No hablamos con ningún técnico"

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, señaló que no mantuvo contactos aún con ningún candidato para dirigir el seleccionado argentino, conducido interinamente por Lionel Scaloni.

"No hablamos con ninguno, ni para manager ni técnico. Queremos ser respetuosos de Scaloni, (Pablo) Aimar y (Walter) Samuel, que están haciendo un gran trabajo", consideró el titular de la casa madre del fútbol argentino.

Los elogios para el proceso del cuerpo técnico interino que lleva cuatro partidos en su haber, dos victorias (Guatemala e Irak), un empate (Colombia) y una derrota (Brasil) no terminaron allí.

"Contra Brasil fue un buen partido. Jugamos contra la mejor selección de Sudamérica y se mostró solvencia, orden, tuvimos momentos de contraataque. Lo importante es que hoy hacés un análisis por línea y hay cinco o seis jugadores que pueden jugar tranquilamente", indicó Tapia.

"Chiqui", luego, puso énfasis luego en la zona defensiva y el mediocampo. "Antes no teniamos marcadores de punta, los fabricábamos", ejemplificó.

"Antes del Mundial no los teníamos: Pezzella, Saravia, Bustos, Ascacíbar, Paredes, Battaglia. Hay muchas favorables que dan la posibilidad de crecer. El futuro no está tan lejos de lo que pensábamos. Tenemos el patrimonio que no muchas selecciones tienen", evaluó.

Con Mauricio Pochettino, Diego Simeone y, prácticamente, Marcelo Gallardo, autoexcluidos de la carrera por la sucesión de Jorge Sampaoli, y Gerardo "Tata" Martino, al parecer, muy cerca de México, la lista de candidatos se reduce.

"Hay que seguir trabajando y a fin de año decidiremos", insistió Tapia en la rueda de prensa que brindó esta tarde al salir de la sede de la AFA en la calle Viamonte, en la ciudad de Buenos Aires.