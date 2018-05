¿No le creen? La dura acusación de los dirigentes de Boca

La ausencia del colombiano Wilmar Barrios en el decisivo encuentro de Boca Juniors con Alianza Lima de Perú por la última fecha del grupo H de la Copa Libertadores generó dudas y enojo entre los dirigentes del club, quienes cuestionaron la presunta lesión del mediocampista de contención.

En ese sentido, el vicepresidente de la institución, Rodolfo "Royco" Ferrari, manifestó su sorpresa por el hecho de que al volante colombiano "siempre le duela algo a último momento. Llama la atención".

De acuerdo al parte oficial emitido por la entidad de la Ribera, Barrios se quedó afuera del compromiso ante el conjunto peruano, a causa de una "sobrecarga en el gemelo de la pierna derecha".

"Es la tercera vez que a Barrios le duele algo llegando al vestuario. En la semana no le duele nada. Quizás sea algo psicológico", agregó el directivo xeneize, en radio La Red.

La referencia de 'Royco' Ferrari tiene relación directa con lo que ocurrió, también, en la previa del partido que Boca jugó la semana pasada con Gimnasia en La Plata (2-2), resultado que le permitió asegurarse del título de la Superliga. Aunque en aquella ocasión, el parte médico mencionaba una "contractura en el aductor izquierdo".

Por su lado, el ex dirigente Marcelo London apuntó su escepticismo respecto de la situación y dijo: "No quiero pensar raro de (Wilmar) Barrios, pero ha entrenado toda la semana con normalidad. Estoy bastante sorprendido con algunas cosas que pasan. Boca es el que hace el esfuerzo para pagarle el sueldo", consideró en AM 990.

Barrios, quien figura en la lista preliminar de 35 jugadores que brindó el DT argentino José Pekerman para la Selección Colombia que disputará el Mundial Rusia 2018, sufrió un desgarro en el sóleo derecho en el cotejo ante Independiente (0-1), por la fecha 23 de la Superliga.

De este modo, la salida del mediocampista colombiano del elenco principal motivó el ingreso de su compatriota Edwin Cardona, al once de arranque.