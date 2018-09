"No le tengo ningún tipo de rencor a Sampaoli"

Sergio Romero dialogó en la previa a los amistosos ante Guatemala y Colombia, y se refirió a la relación que quedó con Jorge Sampaoli tras haber sido desafectado del Mundial de Rusia por una lesión en la rodilla.

"No tuve la oportunidad de volver a hablar con Sampaoli. En el momento que hablé con él le dije que tenía dos caminos para solucionar lo de mi rodilla, y él decidió por el segundo, que me permitía a mí hacerme la limpieza que me iba a demandar más tiempo de recuperación pero que también que me va a estirar la carrera más tiempo", explicó Chiquito.

Además, contó cuál es el vínculo con el exentrenador: "No quedó rencor de ninguno de los dos. Cuando me quedé afuera, ¿qué reproche podía tener?. Simplemente le di fuerza y energía para que al grupo le vaya bien".

Respecto a su falta de continuidad en el Manchester United indicó: "Estoy bien y no me pesa no jugar todos los fines de semanas. Entiendo, es normal que un jugador de campo necesite jugar, porque sino pierde muchísimas cosas que son importantes. A nosotros los arqueros lo único que nos cambia es el timing con la pelota, después no te cambia en nada. Si trabajas todos los días como lo tenés que hacer, no hay mucha diferencia a la hora de jugar", fundamentó.

Fuente UNO Santa Fe.