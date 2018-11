El mediocampista de Boca Pablo Pérez reveló que el micro de Boca sufrió pedradas hasta metros antes de llegar al Monumental y opinó que "no podía" entrar a una cancha donde "sabía" que se iba a morir.

Luego de atenderse en un sanatorio porteño, contó que hasta cuando fue trasladado en ambulancia al sanatorio Otamendi fue atacado con objetos contundentes arrojados al paso del vehículo desde la salida misma del estadio.

"La gente estaba loca antes de entrar, imaginate si ganábamos en esa cancha. Una de mis hijas estaba llorando cuando llegué a casa. No podía entrar a una cancha donde sabía que me iba a morir", indicó.

El mediocampista, quien sufrió una ulcera en la córnea del ojo izquierdo, señaló que este martes debe volver a revisarse la herida que sufrió.

"Mejoró bastante (la lesión). Pero me sacaron vidrios por todos lados. De repente aparecieron 200 personas tirando piedras. Estaba toda la gente acumulada en un sólo lugar, no estoy mintiendo ni exagerando nada", expresó el jugador a la prensa.

El jugador reconoció sentirse "muy triste por la gente de River que no tiene nada que ver y se está fumando esta tristeza que es para el espectáculo".

Al ser consultado sobre qué tipo de sanción le cabría a River, el capitán boquense aclaró: "no me interesa" y puntualizó que "si el ojo me lo sacan, no me lo paga nadie".