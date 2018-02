No podrá sentarse en el banco porque todavía no firmó su contrato

El director técnico de San Lorenzo , Claudio Biaggio, todavía no firmó su contrato y de no hacerlo en los próximos días no podrá sentarse en el banco cuando su equipo reciba el sábado a las 17 a Newell's Old Boys de Rosario, por la 16ta. fecha de la Superliga Argentina de fútbol (SAF).

Más allá de eso, el "Pampa" tiene definido a los once titulares para buscar el primer triunfo oficial del 2018.

San Lorenzo formaría con Nicolás Navarro; Marcos Angeleri, Fabricio Coloccini, Matías Caruzzo y Paulo Díaz; Gabriel Gudiño, Robert Piris Da Motta, Nahuel Barrios y Fernando Belluschi; Rubén Botta y Nicolás Blandi.

Esta formación paró el "Pampa" en el ensayo de fútbol en el Nuevo Gasómetro contra la Reserva, en dos bloques de 40 minutos cada uno.