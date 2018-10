Lionel Scaloni , en conferencia de prensa, le bajó el tono a las polémicas ausencias de Franco Armani (River) y Cristian Pavón (Boca) en la gira de la Selección debido a lesiones, y aclaró que está "tranquilo" dado que habló con ambos jugadores "y de ahí en más como entrenador es un tema cerrado".

"No queremos que vengan jugadores en dificultad de condiciones. No queremos jugadores que no estén al cien por ciento. Estos chicos no estaban bien y no hay más debate desde mi punto de vista", afirmó.

El pasado domingo tanto Armani como Pavón desistieron de participar de la gira de la Selección luego de que los clubes informaron que estaban lesionados.

Incluso Scaloni fue más allá y señaló que aclaró algún tipo de diferencia que pudo haber existido con Eduardo Coudet, quien criticó su trabajo al frente del equipo nacional.

"Ya hablé con él en privado y está todo bien", sentenció el entrenador.