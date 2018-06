"No se puede vivir del pasado"

Tras la derrota argentina contra Croacia por la fecha 2 de la fase de grupos, Roberto Ayala, una voz autorizada en el tema, analizó la situación actual del seleccionado. Argentina, que picaba en punta por su historia en lo que a fútbol refiere, demostró un juego por debajo del esperado y "El Ratón" remató: "No podemos vivir del pasado. Ni en la victoria, ni en la derrota".





Integrante de la Selección en más de 100 ocasiones, el exdefensor declaró: "Partimos con una ilusión y hoy estamos a la espera de un partido".





La corriente situación que atraviesa el combinado argentino no es producto de un hecho aislado, sino que se agiganta tras la acumulación de decepciones. Sobre todo, tras un débil empate en el partido inaugural. "No es definitorio pero ganarlo te da tranquilidad", explica Ayala, que reconoce que "hay una chance más pero no es bueno depender de terceros". Además, se lamenta: "Es una lástima porque creo que hay buen material, pero no se pudo consolidar una idea de juego".





Sobre la mente maestra de la Selección, quien la integrara entre 1994 y 2007 opinó: "Sampaoli tuvo trece partidos y un tiempo de trabajo. Evidentemente necesita más tiempo".





Previo al cierre, Ayala también habló sobre el nivel de Messi en relación al que demuestra en España. "El Barcelona entrena todo el día con esos jugadores. Tiene mejores jugadores en esas posiciones que nosotros. La pelota le llega en los lugares que le tiene que llegar y está con la gente que está", deslizó antes de agregar: "Eso lo potencia".





Sobre el final, el defensor que compartió equipo con "La Pulga" en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Alemania 2006 y otros certámenes, reconoció: "No pudimos lograr un grupo alrededor de él que pueda explotar lo mejor que tiene".