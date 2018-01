No se siente parte del descenso de River

Ángel Cappa, ex entrenador de River, se desligó de culpabilidad sobre el descenso del Millonario. Si bien fue uno de los técnicos que trabajó durante los tres años nefastos que condenaron a River a la B, Cappa afirmó que "no me siento parte del descenso y Juan José López tampoco debería".

Cappa fue DT de River en 2010, dirigió 18 partidos (un campeonato) y tuvo un 50 por ciento de efectividad: ganó siete, empató seis y perdió cinco; y recordó: "Él (JJ López) y yo fuimos los que más puntos sacamos en esos tres años".

"El descenso fue fruto de tres años de despropósitos. Sumá los jugadores que vendió River en esos tres años, desde el inicio de la era Simeone, y los que se fueron. ¿Dónde está ese dinero? No es un partido, son 114. Fueron tres años en los que la cosa se venía cayendo", criticó con algo de razón.

En River y a pesar de sus dichos, el hincha no lo recuerda gratamente, al igual que a J.J. López, el DT con el que finalmente el Millo perdió la categoría en junio de 2011.