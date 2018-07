¡No somos todos iguales! El buen ejemplo de un argentino en Rusia

Los argentinos que llegaron a Rusia constituyeron la mayor cantidad de hinchas extranjeros del Mundial 2018. Por algo los partidos de Argentina quedaron con entradas agotadas r√°pidamente. Y en el alto n√ļmero de visitantes argentinos hubo algunos malos ejemplos de trato de g√©nero, abusos de palabras y termin√≥ con simpatizantes que debieron ser deportados.

Pero también hay historias de buenos muchachos que actuaron de otra forma y tienen anécdotas de conducta impecable como el cordobés Mauricio Riachi, que viajó a Europa junto con Federico Orué.

La casualidad produjo el encuentro en el hotel Katusha, que no est√° precisamente en el centro de Mosc√ļ, y durante el desayuno, tras el regreso de Kaz√°n, escuchamos a los cordobeses dialogar en la mesa de al lado. Les solicitamos una opini√≥n sobre Sampaoli, Messi y el futuro de la Selecci√≥n argentina.

Y despu√©s Riachi nos cont√≥, "Vos no sab√©s lo que nos pas√≥, despu√©s del primer partido en Mosc√ļ, nos fuimos a conocer los pa√≠ses B√°lticos hasta descender por Finlandia para ir al tercer partido. Y pasando por Bielorusia, nos quedamos dos d√≠as, salimos a pasear y yo estaba viendo un museo por la parte externa. Lo pierdo de vista a mi compa√Īero y me fui a sentar en la boca de un subte, cuando me siento veo una billetera negra, la tom√© antes de que alguien la agarrara con otros fines. La tuve en la mano como 25 minutos y levantaba la mano por las dudas que apareciera el due√Īo".

Y el relato sigui√≥ de boca de este cordob√©s de Jes√ļs Mar√≠a: "Me encontr√≥ Federico y eran como las 4 de la tarde. Salimos a buscar por medio de los bancos y no quer√≠amos darle la billetera a la polic√≠a, por temor a que no la devuelvan. Ten√≠a como 450 euros y ocho o nueve tarjetas de d√©bito, cr√©dito pero no entend√≠amos muy bien porque estaba todo en ruso".

cordobeces4.jpg

Continu√≥ contando que: "Le pedimos ayuda al due√Īo del departamento que hab√≠amos alquilado y se puso a rastrear por el nombre y las direcciones hasta que ubic√≥ a la persona como a la una de la ma√Īana. Y dijo que en la ma√Īana iba a ir porque estaba un poco lejos de donde est√°bamos nosotros".

-Y el encuentro, ¬Ņc√≥mo fue? : "Lleg√≥ con los ojos llorosos, sonriendo de los nervios y muy agradecido, nada que ver con la seriedad, que ten√≠amos de antemano con los rusos, nos abraz√≥ y le pedimos que nos mostrara su pasaporte, porque yo quer√≠a d√°rselo al titular no a cualquiera. Le di todo y se retir√≥ del departamento muy agradecido".

cordobeces2.jpg

Pero la historia siguió porque "el hombre cayó a los 15 minutos con dos regalos para nosotros. Nos trajo un whisky de acá y un vodka, pero no están más los regalos, ja ja ja".

Hay buenos tipos en todos lados.

Mauricio Riachi (¬°el potagonista!) y Federico Oru√© (¬°el actor de reparto!) se sacaron la calificaci√≥n m√°s alta de los buenos ejemplos. Lo podr√°n contar con orgullo en Jes√ļs Mar√≠a.

cordobeces3.JPG

