"No supimos marcar puntos cuando teníamos que hacerlo"

En su primera conferencia post partido en el Super Rugby, Gonzalo Quesada analizó la presentación de Jaguares ante Lions en Liniers. El Head Coach de la franquicia argentina dio sus sensaciones de lo que fue triunfo sudafricano por 25 a 16.

"En el primer tiempo nos faltó un poco más de lucidez quizás para ser más disciplinados y salir un poco mejor de nuestro campo. No supimos aprovechar algunas oportunidades y marcar puntos cuando teníamos que hacerlo".

"Por momentos exigimos un poco más nuestro juego para no posibilitarles que nos pesquen, pero resultaba difícil cuando el tackleador no salía del tackle y se quedaba ahí, interfiriendo con los jugadores nuestros".

"Hoy dependía de nosotros y creo que con la misma defensa y algunos errores menos las cosas podrían haberse dado de otra forma. Tenemos una semana para adaptarnos a la terna arbitral, pero todavía no analizamos el partido para ver como lo vamos a hacer".

"Tito (Díaz Bonilla) fue de menor a mayor en un partido complicado porque era muy difícil quebrar la línea de ventaja".

"Hubo acciones que podrían haber terminado en tries y por algunas cuestiones no se dieron. Al nivel que estamos jugando no nos sobra nada y no podemos desperdiciar acciones positivas que nos cuesta tanto conseguir."

"Ellos pudieron marcar puntos de manera más fácil y a nosotros nos costó mucho más. Debemos estar más lúcidos y precisos cuando se nos dan las oportunidades. Al final con la desesperación por no poder marcar, el equipo comete algunos errores".