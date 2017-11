"No tengo miedo de reemplazar a Benedetto en Boca"

El delantero Ramón Wanchope Ábila, figura de Huracán , aunque su pase pertenece a Boca Juniors, admitió que "sería un sueño jugar con Tevez en Boca", y puntualizó que el Apache no se va a retirar del fútbol , aunque sabe que su paso por China no fue lo mejor que le pasó en su carrera."Tevez no se va a retirar del fútbol como dicen algunos. Sería un sueño poder jugar con él en Boca y no tengo miedo a los insultos de los hinchas de Huracán por decir esto, a mi vida la disfruto y manejo como se me canta", señaló el goleador cordobés en declaraciones efectuadas al programa radial Súper Mitre deportivo.Ábila, nacido en Córdoba hace 28 años, fue adquirido por Boca en agosto pasado al Cruzeiro de Brasil y está a préstamo en Huracán, club en el que había jugado anteriormente."Tevez es mi ídolo. Si bien su paso por China no fue lo mejor que ha hecho futbolísticamente, no se retirará, los que lo queremos le metemos el inflador para que siga, ya que creemos que merece terminar de la mejor manera", añadió Ábila.El delantero lleva anotados cuatro goles en la Superliga y es la gran figura de Huracán, que está ubicado en el cuarto puesto con 14 puntos, siete menos que Boca, el líder que ganó los siete partidos que jugó."No tengo miedo de reemplazar a (Darío) Benedetto, aunque también creo que puedo jugar junto a él. De chico soñaba con jugar en Boca, cuando tenía 7 u 8 años salía campeón de todo", añadió Ábila, quien será titular en el partido que el "Globo" jugará esta noche en Mendoza como visitante de Godoy Cruz, por la octava fecha de la Superliga.