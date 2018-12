Los hinchas de River no paran de realizaron locuras tras la obtención de la Copa Libertadores al vener a Boca en la final y así lo demostró un usuario de Twitter que tuvo que realizarse un "increíble" tatuaje.

"Si ganamos la Copa Libertadores de América 2018, me tatúo UN ESCRITORIO. Ya fue. No me importa absolutamente nada", escribió Marco, un fanático millonario en la red social del pajarito.

Y como persona de palabra, cumplió. "Jajaja qué sé yo, soy campeón de América", escribió el joven y acompañó el mensaje con la foto del tatuaje de un escritorio en su brazo.

Embed Jajaja qué sé yo, soy campeón de América. pic.twitter.com/WKNFaF65jO — Marco. ???????? (@marcoaese_) 14 de diciembre de 2018

La locura que genera el equipo del Muñeco no tiene límites.