Edgardo Bauza, entrenador de Rosario Central y ex DT de la Selección, habló sobre el presente y el futuro del combinado nacional.





"Creo que dirigir la Selección Argentina es lo más importante. Va a haber varios que quieran agarrar. Pero para poder trabajar bien, los dirigentes van a tener que darle credibilidad al que agarre la Selección", sostuvo el extécnico del combinado albiceleste.



Sobre el desempeño del equipo de Sampaoli en el Sobre el desempeño del equipo de Sampaoli en el Mundial , consideró que "no tuvo un gran rendimiento en lo futbolístico, no se caracterizaba por ser un equipo que defendía bien".



Consultado sobre la posibilidad de volver a ponerse el buzo de entrenador de la Argentina, Bauza lo descartó de plano: "No, ahora no, ya está. Si no me dejaron seguir trabajando, ya está. No volvería a ser DT de la selección".