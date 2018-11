"Nos están obligando a jugar el partido"

Carlos Tevez, el máximo referente de Boca Juniors, salió a hablar junto a Fernando Gago, ante la incertidumbre que se originó en la previa de la final de la Copa Libertadores en el Monumental, donde el plantel xeneize subrió la agresión de los hinchas en el micro.

"Estamos incomunicados y queremos decirles a nuestras familias que estamos bien. No estamos condiciones de jugar. Salimos a hablar para decir que no están obligando a jugar", aseguró Carlitos en la zona mixta de la cancha riverplatense.

"Tenemos tres compañeros que no están bien físicamente. No se puede creer lo que está pasando. Esto demuestra en la sociedad que vivimos. Quedamos expuestos al mundo. Las condiciones no están dadas", agregó el Apache.