Leonardo Ruiz

ruiz.leonardo@diariouno.com.ar



Agustín Calleri, flamante presidente de la Asociación Argentina de Tenis, expresó: "El triunfo no nos sorprendió porque trabajamos mucho para esto. Haremos hincapié en los jugadores y en los jóvenes que se van a otros deportes como fútbol, rugby y otros".



El cordobés, de 41 años, lideró la lista Experiencia y Cambio y superó a José Luis Clerc, de la lista oficialista La Nueva AAT, por 165 a 131 votos. "Voy a hablar con Clerc en los próximos días", adelantó sobre la futura relación con su vencido.



El Gordo Calleri, quien hasta diciembre fue diputado nacional por la lista Unidos por una Nueva Alternativa, estará acompañado por los vicepresidentes Mariano Zabaleta, Tomás Lynch y Jorge Cano.



Una de las primeras decisiones de Calleri será analizar la continuidad de Daniel Orsanic como capitán de Copa Davis, aunque anticipó que lo desvinculará de su otra función, la de director de Desarrollo. "Me voy a sentar a hablar con él, saber qué proyectos tiene, pero la idea es que siga como capitán pero no como director de Desarrollo", comentó el ex secretario de Deportes de Córdoba, que también deberá definir en 10 días la sede del repechaje contra Colombia, a jugarse en setiembre.



Calleri, cuyo mejor ranking fue 16º en 2003, expresó en un comunicado: "Siento que nos han dado una enorme oportunidad. Quiero convocar a todos, tanto a los que nos votaron como a los que creyeron en la otra lista. Vamos a transparentar la AAT con un solo objetivo primordial: colocar al tenis argentino en un lugar de privilegio. Brindo por las satisfacciones que vienen. Me llena de orgullo y me comprometo a dar lo mejor para honrar mi mandato".



"Esperanzados de que el tenis siga creciendo" - Marcelo Locamuz Presidente de la FMT



Como presidente de la Federación Mendocina quiero felicitar a Agustín Calleri y a todo su grupo de gente por haber ganado unas elecciones que se desarrollaron con total normalidad y muchísimo respeto.



Todos estamos esperanzados de que con esta nueva conducción el tenis argentino siga creciendo y que en el futuro se siga teniendo en cuenta, cada vez más, al interior del país. No tengo dudas de que todos los que amamos este hermoso deporte coincidimos en esto.



El resultado de las elecciones no creo que afecte directamente a la Federación Mendocina de Tenis, las federaciones del interior son independientes y no creo que la AAT, ya sea con la anterior como con la nueva conducción, tome alguna decisión que nos perjudique.

Lo más importante es que después de estas elecciones, todos estamos esperanzados de que las autoridades elegidas hagan las cosas de la mejor manera en beneficio del tenis argentino.