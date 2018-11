"Nos la van a poner, nos van a hacer jugar el partido"

"Creo que se tiene que aplicar el reglamento y si lo van a aplicar, aplicalo sin meterme la mano en la lata". expresó el conductor de . expresó el conductor de Fantino 910 que, a su vez, agregó que él antes tenía una percepción y ahora tiene información.





"A mi me cuentan que Infantino le quiere pegar una patada en el culo a este muchacho. A mi me contaron que tiene las horas contadas. Hizo una puesta en en escena y el sábado sale el fallo del Tribunal y Boca gana la Copa", está fue la percepción de Fantino al inicio. "Otra percepción es la que se juega en Paraguay, pero no dijo si era con público visitante. Se saco de encima la conferencia", amplió.





Luego en su columna empezó a ir por otro lado y llegó la información. Explica, con datos, como está formado el Tribunal y las afinidades de algunos miembros con Domínguez. "Nos van a cojer de parado, nos van a hacer jugar el partido", afirmó.





"Otra vez gana la mugre de Conmebol" sentenció por último Alejandro Fantino.





Reviví el audio:





2018-11-27_1413_oam.mp3