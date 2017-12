Notable actuación sanrafaelina en el campeonato argentino de tiro

En las instalaciones del Tiro Federal Mendoza se disputó la 75° edición del Campeonato Argentino de pequeño calibre.

Evento donde la delegación sanrafaelina protagonizó una brillante performance tras conseguir diez podios en el campeonato Argentino y cuatro medallas en la nueva disciplina de equipos mixtos.

La más destacada fue Agustina Garino que consiguió la doble medalla oro ganando en Carabina Tres Posiciones y Carabina Tendido en damas Juniors.

Por su parte, Lucía Brissio en damas mayores subió al podio con la medalla de bronce en Carabina Tres Posiciones debiendo afrontar un desperfecto en su equipo en plena competencia.

Por el lado de los caballeros, se repartieron el oro, Iván Haddad quien ganó en la disciplina, Carabina Tres Posiciones Juniors y Renzo Gentile en Carabina Tendido. A esto se suma la doble corona por equipos al ganar en ambas disciplinas.

Con estos dos oros por equipos la dupla Haddad- Gentile, ganaron en un mismo año la triple corona en Sub18 y la triple corona en Sub 21, siendo campeones nacionales en carabina neumática, carabina tres posiciones y carabina tendido en cadetes mayores Sub 18 y Juniors Sub 21 con 17 años de edad, algo inédito en el tiro nacional.

Los hombres mayores pudieron retener el sub campeonato nacional en Carabina Tres Posiciones logrando otro podio por equipos con los mejores tiradores del país. El equipo estuvo integrado por Adrián Lipparelli, Pablo Martín y la vuelta en esta disciplina de Sergio Lipparelli.

A estos diez podios se suman los conseguidos en la nueva disciplina de "Evento Mixto", donde Carolina Méndez, consiguió el oro y Andrés Loustaunau la medalla de plata en Pistola Neumática, mientras que en Carabina Neumática, Iván Haddad, logró la presea de plata y Agustina Luque la de bronce.