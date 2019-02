Nueva temporada, nuevos desafíos para Germán Dorhmann

El biker sanrafaelino Germán Dorhmann, que actualmente reside en Río Negro, ultima detalles para el inicio del calendario 2019. Un año con cambios muy importantes.

Pretemporada

"Los trabajos de puesta a punto los realizamos en Los Molles. El próximo domingo en Chile arranco la fase de competencia. También voy a disputar algunas carreras de ruta como entrenamiento para ir ganando ritmo de carrera"

Eventos importantes

"En la primera parte del año todo enfocado a la Vuelta de las Altas Cumbres. Luego vendría el Mundial (el año pasado fue el mejor argentino clasificado) aunque todavía no está confirmado si puedo ir o no pero lógicamente me gustaría repetir esa experiencia"

Un cambio muy importante

A partir de este año Dorhmann (junto al tucumano Darío Gasco) representará a la marca suiza BMG.

"Realmente es una linda motivación ya que es una marca prestigiosa y muy importante".

De esta manera Germán se prepara con la firma intención de mantener su protagonismo en competencias nacionales e internacionales.