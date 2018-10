"Ojalá Messi vuelva a la selección"

"No me sorprendió lo que pasó con la selección argentina en el Mundial de Rusia. Para jugar como quería jugar este equipo, había que hacerlo sin fisuras. Porque el juego de Argentina no dependía sólo de su juego, sino de lo que proponían los rivales y con mucha jerarquía. Eso complicó mucho y encima los jugadores no llegaron en un gran nivel futbolístico. Por eso ocurrió lo que ocurrió. Igual, no me corresponde decir nada con relación a todas las versiones que están dando vueltas sobre las situaciones que se vivieron en la concentración en Rusia. No hablé con ningún jugador, aunque se dice que no hubo estabilidad grupal. Si es cierto que existieron esos problemas, ahí están los referentes y el técnico para resolverlos. Esa es la realidad. Indudablemente no aparecieron respuestas en lo futbolístico. Ojalá que Messi vuelva a la selección porque es el mejor de todos. Muy poca gente se da cuenta de lo que significa para la selección", dijo el Patón.