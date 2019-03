"Ojalá se me de la posibilidad de, una vez por todas, ganar algo con la Selección"

El volante del PSG, recientemente convocado por Lionel Scaloni para los amistosos ante Venezuela y Marruecos, habló con Líbero, el programa de TyC Sports, sobre su vuelta a la Selección argentina y dejó algunas declaraciones importantes de su regreso.

"Quiero ganarme un lugar. Es una alegría enorme volver a vestir esa camiseta, es algo único. Scaloni me dijo que me iba a tener que ganar el lugar por no haber estado durante este tiempo. Ojalá se me dé la posibilidad de, una vez por todas, ganar algo con la Selección".