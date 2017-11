Osama Vinladen está en Mendoza

Osama Vinladen, sí. Con ese nombre carga uno de los jugadores más talentosos de la Selección de Perú que juega el Sudamericano Sub 15 en Mendoza.

Jiménez López tiene un nombre de terror. Su parecido con el del exlíder del grupo terrorista Al- Qaeda, Osama bin Laden, lo hizo sufrir mucho desde chiquito.

El propio jugador reveló que "cuando cumpla 18" se lo cambiará. Osama contó que sus padres nunca le explicaron por qué eligieron ese nombre para él y que sufrió burlas por parte de sus amigos.

"No, nunca (me explicaron). Se lo pregunté (a mi papá), pero siempre evitó hablar del tema", reveló al diario Depor.

"Mis amigos se burlaban, pero yo lo tomaba con tranquilidad. Al principio me incomodaba, pero uno aprende a vivir con eso. Ahora me siento normal y sueño con triunfar en el fútbol", reconoció el 22 de la Selección peruana Sub 15.