Otra caída del equipo de Maradona

Dorados, que dirige Diego Maradona, perdió el sábado por la noche ante Potros de Atlante, por 2-1, en partido válido por la cuarta fecha de la Liga Ascenso (segunda división) del fútbol de México.

El astro del fútbol argentino, de 58 años, se unió el jueves pasado al equipo de Sinaloa, tras haberse recuperado de una operación de hernia a la que se sometió semanas atrás en una clínica de la localidad bonaerense de Olivos.

Dorados, que perdió la final del torneo Apertura con Atlético San Luis en el semestre pasado, no está desarrollando una buena campaña y perdió los dos encuentros que sostuvo en el presente Clausura (tiene otros dos postergados).

En el conjunto de Culiacán se desempeñaron los también argentinos Gaspar Servio (ex Banfield), Fabián Bordagaray (ex San Lorenzo) y Jorge Córdoba (ex Los Andes).

Mientras que Gustavo Canto (ex Ferro), Luis Jerez Silva (ex Defensa y Justicia) y Fernando Elizari (ex Quilmes) estuvieron en el banco de los suplentes, según precisó el sitio Soccerway.

Los goles de Potros de Atlante fueron conseguidos por Diego Castellanos Sánchez y Dante Osorio, mientras que el descuento lo concretó el estadounidense Fernando Arce.