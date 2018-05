Otra cita con la celeste y blanca

Por tercera vez el sanrafaelino Rubén Rojas ha sido convocado para integrar la selección argentina de ciclismo. En esta oportunidad vestirá la celeste y blanca en los Juegos Odesur, uno de los eventos deportivos más importantes a nivel continental.

Al respecto el ciclista comentó: "Es un orgullo vestir la camiseta argentina. Además en un evento tan importante y a mi edad es muy satisfactorio".

El talentoso pedalista confesó cuál será su objetivo en el evento que se desarrollará en Bolivia del 26 de mayo al 8 de junio.

"Al ser esta mi primera convocatoria para una carrera tan importante y que podría ser la última, ya que no me quedan muchos más corriendo a este nivel, saldré a dar el máximo. Seguramente no me voy a guardar nada".

Rubén sabía desde hace algunas semanas de su convocatoria, por eso de común acuerdo con el técnico del equipo argentino, Omar Conteras, decidió comenzar a entrenar en la altura.

Es que los Odesur se llevarán a cabo en la ciudad de Cochabamba, ubicada en el centro del país a 2.558 metros sobre el nivel del mar. Con lo que eso genera e implica.

Los entrenamientos, muy rigurosos por cierto, tuvieron como epicentro la zona de Las Cuevas, departamento de Las Heras, a 3.557 metros sobre el nivel del mar.

"Competir a esa altura requiere una preparación especial, por eso estuve diez días entrenando intensamente con mucho frío", afirmó.

Con 28 años, el deportista afrontará su desafío en las rutas bolivianas con la ilusión de ser protagonista y poder cerrar su ciclo deportivo en el podio.

Carrera muy especial

El domingo 3 de junio se disputará la competencia de ruta donde participará Rubén Rojas. En total serán 165 kilómetros por las principales rutas de Cochabamba que tienen un importante desnivel. Un terreno propicio para los escaladores como el pedalista de San Rafael.

Se espera una carrera intensa y muy dura que tendrá como principales animadores a ciclistas de Argentina, Chile, Colombia y Ecuador.

Perfil

28 años es la edad de Rubén Rojas, que comenzó a pedalear a los 16. Sin embargo a partir de los 22 se dedicó con mayor ambición. Hoy disfruta un gran presente y espera hacer un buen papel en el torneo continental.

En Salta, Rojas cumplió una gran tarea en la Clásica 1° de Mayo y terminó quinto