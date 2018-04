¿Otro problema para el zurdo?

Jorge Sampaoli analiza los últimos nombres que resta definir para completar la lista de nombres que irán al Mundial de Rusia. Es uno de los temas nacionales a escasos días de presentar los 35 preconvocados que deberá presentarse el 14 de mayo. Hay jugadores en danza que siguen en la mira y otros que se ofrecen con cierta desesperación, aunque también hay otro tema que comenzó a sonar con intensidad. Y tiene que ver con Sebastián Beccacece, el ayudante de campo del Zurdo que no viajó a la nueva gira europea para charlar con jugadores. No son pocos los que sostienen en Ezeiza que está en duda su convocatoria porque "está en la mira de algunos jugadores de la selección" y, además, Pablo Aimar se sumará en mayo al cuerpo técnico. Otros en su gran mayoría, por el contrario, consideran que irá a Rusia para no enturbiar la situación en este momento de definiciones, pero con un perfil mucho más bajo y aceptando algunas consideraciones.

Lo que era un rumor muy débil con el paso de los días se transformó en una información con más detalles del trasfondo del fastidio hacia el ex entrenador de Defensa y Justicia. "Hubo una situación en un entrenamiento que a Messi, como a otros, no le gustó. Sampaoli dio una indicación de una manera que no le gustó a la Pulga, Beccacece le quiso hacer entender que el DT es la máxima autoridad y por eso dejó la práctica", contaron diversas voces consultadas y que siguen de cerca el movimiento de la selección nacional. A la vez, insistieron es que "por el momento no hubo ningún cambio. Esto no quiere decir que no lo haya en los próximos días. Hasta ahora Beccacece sigue en el cargo y dicen que irá al Mundial con un perfil más bajo, pero...".

Beccacece en los amistosos por Europa ante España e Italia estuvo a cargo de la Sub 20 y su buena predisposición para trabajar allí le generó un indulto para que pueda volver a tener el rol de máximo colaborador. Es una de las personas de máxima confianza de Sampaoli y un cambio generaría una cierta incomodidad a pocas semanas del Mundial. Todo dependerá de la recepción que haya del grupo y si todo se vuelve a acomodar. Algo fundamental es que "tenga un perfil más bajo que incluirá gritar mucho menos en los partidos".

La llegada de Aimar será bien recibida por el plantel y seguramente calmará cualquier situación incómoda que se haya presentado. Beccacece seguiría en el cuerpo técnico, pero intentando pasar desapercibido si es que es ratificado en su cargo como muchos creen. O, por el contrario, se queda sin la posibilidad de ir a Rusia.

Cuando todas las energías deberían estar focalizadas en cerrar la lista de seleccionados y pensar sólo en ser protagonista del Mundial al Zurdo le saltó a escena un conflicto que involucra a su mano derecha. Seguramente en la charla con Messi en las últimas horas este tema apareció con el fin de dejar atrás las diferencias y pensar sólo en la dura competencia que se acerca.