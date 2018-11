Panorama oscuro para Pavón

El delantero de Boca Juniors Cristian Pavón, remplazado a los 27 minutos del primer tiempo por una lesión muscular en el partido de ida que el domingo enfrentó a su equipo con River Plate por la primera final de la Copa Libertadores de América 2018, se hará este martes los estudios médicos, aunque todo indica que sufrió un desgarro.



Si bien Boca aún no anunció nada en forma oficial, allegados al cuerpo técnico mostraron su preocupación ya que todo indica que Pavón podría estar desgarrado, lesión que lleva un mínimo de recuperación de tres semanas, con lo cual se perdería la revancha el sábado 24 en el estadio Monumental de Núñez, tras el empate en dos goles en La Bombonera.





El delantero cordobés le dejó su lugar a Darío Benedetto tras sentir una molestia en el isquiotibial, en la parte posterior del muslo izquierdo.





El tirón lo sintió al ir a buscar una devolución de Ramón "Wanchope" Abila que lo tomó a contrapierna, sobre el sector izquierdo del ataque Xeneize.





Pavón, quien no se había entrenado con normalidad durante la semana, se retiró llorando por la impotencia de no poder seguir disputando la primera final del torneo más importante de Sudamérica.





"Kichan" era uno de los que se tenía que cuidar ya que tenía dos tarjetas amarillas y de recibir una más no iba a poder disputar el partido definitorio.





En tanto, el lateral derecho Leonardo Jara, otro de los futbolistas boquenses que se retiró lesionado, tiene contracturas en los gemelos (zona inferior de las pantorrillas) de ambas piernas.





Jara, de muy bajo rendimiento en los últimos partidos y especialmente el domingo ante River, fue reemplazado por Julio Buffarini, quien le aporta al equipo marca en la zona derecha de la defensa, y un entusiasmo que fue premiado con aplausos por los hinchas.



Al margen de la recuperación o no de Jara, ex Estudiantes de La Plata, no son pocas las voces cercanas al cuerpo técnico de Boca que adelantan la posible presencia de Buffarini, ex San Lorenzo y San Pablo, en la revancha copera.