Para agendar: el partido de Godoy Cruz que transmitirá Facebook

Con el aparato de las redes sociales como respaldo, Facebook se prepara para el inicio oficial de su alianza con la Copa Libertadores donde ofrecerá "una experiencia diferente y gratuita" a sus seguidores, que podrán ver 27 partidos en forma exclusiva, entre ellos al menos uno de Godoy Cruz y de los restantes representativos de Argentina clasificados: Boca, River, San Lorenzo, Huracán y Rosario Central.

Entonces, los partidos emitidos en exclusiva por Facebook en la fase de grupos serán:

09/05: Godoy Cruz vs. Universidad de Concepción

07/03: Huracán vs. Cruzeiro / LDU Quito vs. Peñarol / Deportivo Lara vs. Emelec

14/03: Emelec vs. Huracán / Peñarol vs. San José /: Alt. Paranaense vs. J. Wilstermann

28/03: Ganador G3 vs. Rosario Central / Universidad Católica vs. Gremio / Sporting Cristal vs. Olimpia

11/04: River vs. Alianza Lima / Flamengo vs. San José / Emelec vs. Deportivo Lara

25/04: Junior vs. San Lorenzo / Zamora vs. Cerro Porteño / G2 vs. Palmeiras

09/05: Boca vs. Atlético Paranaense

Para acceder a estos encuentros exclusivos, que no se podrán ver por televisión "tradicional" y serán siempre los jueves en la fase de grupos, solo se necesitará tener una cuenta en la mencionada red social sin costos extra, salvo una conexión a Internet por wifi o datos celulares.

"Queremos ofrecer una experiencia gratuita por primera vez y que sea diferente a lo que ofrece la televisión, porque nuestros seguidores podrán interactuar", explicó el brasileño Leonardo Lenz, quien dirige las Alianzas Deportivas de Facebook en Latinoamérica.

Las transmisiones "Live" -en vivo- de Facebook tiene seis veces más interacciones que los videos regulares, porque permiten hacerlos "en cualquier lugar, en forma interactiva y con una puerta social, ya que cualquier persona puede realizarlos", según explicó Lens.

A partir de eso es que Facebook creó esta alianza con la Copa Libertadores -a partir de 2019 y hasta 2022, inclusive- y la UEFA Champions League -desde la edición 2018/19 hasta 2020/2021-, los dos torneos más importantes a nivel clubes.

El acuerdo con Conmebol por las cuatro ediciones de la Copa Libertadores, incluye en esta primera etapa, la emisión de 46 partidos, 27 de los cuales serán exclusivos de Facebook, y con libertad para verlos desde cualquiera de los diez países que integran Sudamérica.

La producción correrá por cuenta de Fox Sports, que además colocará los periodistas para su realización, teniendo en cuenta que su equipo "es el que mejor entiende la Libertadores después de tantos años haciéndolo", sostuvo Lenz.