"Para que haya visitantes en el Superclásico hay que hacer muchísimos cambios en la AFA"

El empresario Daniel Vila cuestionó la decisión anunciada por Mauricio Macri de jugar las finales de la Copa Libertadores entre River y Boca con público visitante, teniendo en cuenta que los últimos Superclásicos se jugaron sólo con hinchas locales.

"Me pregunto qué cambió del domingo a hoy. Porque hasta donde yo sé, hasta el domingo no podía ingresar el público visitante. El fondo de la cuestión es que no cambió nada. Habría que preguntarle al Presidente por qué lo hace. Para tomar una decisión de este tipo habría que hacer muchísimos cambios en la Asociación del Fútbol Argentino, desde la infraestructura en los estadios a cambiar legislación", consideró Vila en "Pamela a la tarde".





La situación de los medios. "Hasta que no se modifiquen los convenios colectivos de trabajo es muy difícil que los medios subsistan. ¿Qué va a pasar con los diarios de papel que a cortísimo plazo van a tener que prescindir de mucha gente? No porque les sobre, sino porque no hay tareas. El tipo que trabaja hace 30 años en la imprenta, cuando el diario sea digital, ¿qué hace? No tiene más trabajo".





Fuente: A24.com