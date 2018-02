Para salir de la zona roja: la Lepra recibe a Deportivo Morón

Este viernes por la noche se presenta una gran oportunidad para Independiente Rivadavia de salir de la zona roja del descenso. La Lepra recibe en su estadio a Deportivo Morón (21.30) y una victoria lo dejaría afuera de los peores seis promedios.Es un choque que representa más de seis puntos para el Azul, porque enfrente tendrá un rival directo por conservar la categoría.Si se quedan los tres puntos en el Parque, no sólo alcanza a All Boys (tiene fecha libre) en los promedios sino que mete al Gallito entre los seis últimos en el descenso.Tras la derrota como visitante ante Mitre, el entrenador de Independiente Rivadavia, De Muner, decidió hacer una reforma importante entre los titulares.Una es obligada por la lesión de Guerra y su lugar lo ocupará Cobo. Pero también estudia realizar otras cuatro. En el medio el único sobreviviente sería Negri. Disanto estará por la izquierda por Abelairas y también vuelve González, tras ausentarse porque fue padre el fin de semana pasado y ocupará la posición de Piergiácomi.Adelante ingresará Celiz, quien debutó con un gol la fecha pasada, por Strahman. También entrará Gissi por Méndez. Así De Muner pondrá dos puntas bien definidos.También sorprendió la no inclusión de Rodríguez, que jugó para los titulares en la práctica de fútbol y no quedó ni siquiera entre los concentrados –el entrenador decidió concentrar tres jugadores más de lo habitual–: Adasme, el juvenil Damián Chávez, Camacho, Bruera, Cristian Lucero, Irañeta, Abelairas, Santiago Úbeda, Méndez y Strahman.El Gallito de Morón viene de empatar como local con Ferro. Entre los titulares contará con dos ex Lepra: el Rengo Díaz y Facundo Pumpido. También viajó Damián Toledo, con breve paso por el Azul, y Javier Rossi se bajó por lesión.Independiente Rivadavia no puede dejar pasar más oportunidades si quiere quedarse en la categoría. Hoy es otro duelo de los importantes.Cristian Aracena, Luciano Sánchez, Alejandro Rébola, Mauro Maidana, Agustín Alberione, Gastón González, Juan Manuel Cobo, Franco Negri, Lautaro Disanto, Milton Celiz y Kevin Gissi. DT Pablo De Muner: Milton Álvarez, Maximiliano Paredes, Sebastián Martínez, Emiliano Mayola, Nicolás Martínez, Leandro Guzmán, Emiliano Méndez, Emmanuel Giménez, Rodrigo Díaz, Mauricio Alonso y Facundo Pumpido. DT Walter OttaEstadio Independiente RivadaviaÁrbitro Luis ÁlvarezHora 21.30