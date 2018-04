¡Parece un experimentado! La grata aparición de Santiago Úbeda

La irrupci贸n de Santiago 脷beda en la primera de Independiente Rivadavia fue inesperada para muchos, es m谩s ni siquiera 茅l lo cre铆a. Luego de que Federico Guerra se lesionara, Juan Manuel Cobo lo reemplaz贸, pero cuando lleg贸 Gabriel G贸mez lo hizo debutar ante Quilmes. Desde ah铆 no se sac贸 m谩s la camiseta n煤mero "5" leprosa.S贸lo tiene tres partidos en primera, pero se mueve en la cancha como si fuese un experimentado."De Villa D谩lmine nos trajimos un triunfazo sobre todo porque faltaban s贸lo quince segundos y la metimos, justo Gast贸n Gonz谩lez me hab铆a dicho que lo 铆bamos a ganar y le mete 茅l", as铆 record贸 el volante azul la meritoria victoria en Campana.鈥揘o s茅 si se nos facilita, en realidad pensamos que es lo mismo. Contra Sarmiento de Jun铆n hicimos un partidazo pero nos falt贸 el gol. Contra Villa D谩lmine sab铆amos que nos est谩bamos jugando, que era un equipo con buen pie, pero le cerramos muy bien los espacios, no los dejamos jugar. Despu茅s con el jugador de menos nuestro se nos complic贸 un poco, pero cuando echaron uno de ellos volvimos a tener la pelota.鈥揝铆 estoy contento por eso. La verdad es que es muy lindo, hace unos meses estaba entrenando en las inferiores y ahora me encuentro con jugar de titular y nada menos que en la primera.鈥揅on Pablo De Muner fue al banco dos partidos, fue contra Deportivo Mor贸n y Atl茅tico de Rafaela, pero no entr茅. Cuando vino G贸mez debut茅 contra Quilmes.鈥揂l igual que mis compa帽eros, me pide que juegue tranquilo, me quita un poco de responsabilidad eso est谩 bueno porque as铆 entro a jugar un poco m谩s suelto.鈥揜ecibo 贸rdenes de todos. Yo tambi茅n les digo a mis compa帽eros que me hablen durante todo el partido porque cuando siento la voz de ellos me siento c贸modo tambi茅n.鈥揅on Gimnasia va a estar lindo, estamos preparando el partido del domingo y esperemos que salga todo bien.