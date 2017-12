Pasó de todo: Carvajal la atajó al mejor estilo Navas y Messi no perdonó

Embed

La jugada más increíble del clásico Real Madrid El 1 a 0 encendió al Barsa, que había sufrido un poco en el primer tiempo. El equipo culé "se puso los pantalones" en el segundo tiempo y justificó la victoria parcial con manejo del balón y buenas jugadas elaboradas.En una de ellas, con Messi como protagonista, Dani Carvajal se desesperó y se tiró como un buen arquero para intentar que la pelota no ingrese en su arco. El árbitro, que se apuró al tomar la decisión y no dio ley de ventaja, cobró penal inmediatamente y expulsó al defensor del Real.En el tiro desde los doce pasos, La Pulga no perdonó.