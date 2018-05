Patinando por un sueño

El patinaje sanrafaelino sigue creciendo en cantidad y calidad de patinadoras. Una de las grandes promesas es Bricia Zelada, una joven de 19 años.

Este primer semestre de la temporada las chicas de compitieron en la capital mendocina. "Me sentí muy bien, di lo mejor y conseguí un buen resultado", comentó.

El año pasado en el Regional de patinaje Bricia se consagró subcampeona, protagonizando una de las mejores actuaciones de su carrera deportiva.

Zelada también contó cómo vive las competencias y compartió sus sensaciones en esos momentos decisivos.

"Soy 80% nervios. En realidad siento que si disfruto me puedo llegar a relajar y a olvidarme la coreografía, por ejemplo. Entonces me pongo muy nerviosa y me cuesta controlarlo. Ahora que soy más grande me relajo un poco más, pero los nervios siempre están presentes".

Mucho ritmo

Generalmente cada patinadora elige la música que utilizará durante su rutina, lógicamente debe ser acorde a la competencia.

Este año por primera vez a Bricia le dieron el gusto y le permitieron armar su pasada a ritmo de cuarteto.

"Elegí ese ritmo porque me encanta, me suelto mucho más y me siento cómoda. Pude bailarlo y realicé una muy buena parte artística", destacó.

Buenas y malas

Una de las virtudes de la patinadora sanrafaelina, integrante del Primavera Patín que presenta al Club Banco Mendoza, es la confianza que genera el apoyo y la ayuda de sus compañeras, entrenadora y amigas. Mientras que el punto débil son sus nervios.

En la noche previa está muy tranquila, el problema comienza el día de la competencia.

Es más, cuando pasa el evento todo vuelve a la normalidad y se relaja nuevamente.

"Es un tema en el que debo trabajar para mejorar sobre todo en momentos decisivos", afirmó.

Su entrenadora Huilén Castro dio su punto de vista sobre la patinadora.

"Bricia es una deportista con mucha dedicación, constancia y perseverancia. Siempre deja todo en cada entrenamiento. Se nota que ama el patinaje".

Y agregó: "Se enloquece cuando una dificultad nos lleva más tiempo de lo común, pero nunca se da por vencida".

Comenzó a patinar cuando tenía 11 años porque el deporte le llamó la atención.

En algún momento no pudo seguir pero las ganas pudieron más, por eso volvió. Mientras estudia Educación Física, entrena y se prepara con sus sueños que van sobre ruedas.

A entrenar

El grupo de patinadoras entrena tres veces por semana en el gimnasio del ex Nacional. Un día está dedicado a la danza (posturas, movimientos, etc.).

Lo que viene

Los días 9 y 10 de junio en la capital mendocina (en escenario a confirmar) se realizará un evaluativo de patinaje clasificatorio para el torneo Regional.