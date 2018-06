¿Pavón le pegó una piña a Mascherano?

En la grabación, el DT relató que el incidente se dio apenas culminó el partido que terminara tres a cero a favor de los europeos.





Embed

"Mascherano le decía a (Wilfredo) Caballero mirá el gol que te hiciste y en eso se mete Pavón, que le pide que no le diga nada al pobre pibe, que no había que matarlo, debido a que ya bastante tenía con el gol que se comió", afirmó.





Siempre según el relato, Mascherano le respondió "qué te pasa a vos pendejo, cerrá el orto", que generó que el delantero de Boca le diera un golpe.





"Pavón le dio una ñapi. Ese quilombo no salió en ningún lado. Pavón es un wachiturro. Se armó flor de lío", contó.





Consultado por NA, Caruso Lombardi ratificó sus dichos y aclaró que el video -grabado en un local de comida japonesa que queda en la esquina de su casa- fue filtrado sin su consentimiento.





"En varios medios en los que trabajo y en otras entrevistas había dicho que hubo una pelea entre un referente y uno de los pibes", dijo.





En otro fragmento del video, hace referencia a un futbolista que "le decía a (Alejandro) Sabella no me gusta este trabajo táctico, no quiero entrenar a la mañana, hagámoslo de tarde".





Además, contó que ese mismo futbolista "no quería jugar ante Croacia porque no eran titulares (Lucas) Biglia y (Ángel) Di María".





Por último, reveló que luego de la caída ante los balcánicos "los jugadores a las cuatro de la mañana llaman a (Jorge) Burruchaga para que sea el sucesor de Sampaoli, con (Oscar) Ruggeri de ayudante de campo".