Pelé fue internado de urgencia

pele.jpg

El astro brasileño Edson Arantes do Nascimento "Pelé", de 77 años, fue internado en su país debido a un cuadro de "agotamiento severo", informó la Asociación de Escritores de Fútbol de Londres, donde se lo esperaba para un homenaje este domingo.El ex jugador del Santos FC de Brasil y del Comos New York fue llevado de urgencia al Hospital Israelita Albert Einstein de la ciudad de San Pablo "con fuertes dolores abdominales"."Pelé", que jugó para el seleccionado brasileño los mundiales de 1958, 1962, 1966 y 1970, iba a participar de una cena que se haría en su honor para la FWA (Football Writers Asociation).Sin embargo, un comunicado anunció que no participará del evento "al haber sufrido un severo colapso", informaron medios británicos y brasileños.Según la FWA, "Pelé sufrió un colapso y fue llevado al hospital en Brasil, donde se ha sometido a una serie de pruebas que parecen apuntar a un agotamiento severo"."Permanece sedado mientras los doctores monitorizan su recuperación", agregó."Su situación médica le impide viajar a Londres para la noche de homenaje a la Asociación de Escritores de Fútbol", prevista para este domingo en The Savoy, señala el texto.La FWA dio cuenta que "después de las conversaciones con Pelé y su equipo, él ha insistido en que el evento continúe, sobre todo porque muchos de los amigos de Pelé están viajando desde el exterior para estar con nosotros el domingo".