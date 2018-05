¿Pensaban que la mamá de Paolo Guerrero se iba a quedar callada?

Este lunes, el TAS falló en contra de Paolo Guerrero y le dio 14 meses de suspensión por el caso de doping. De esta manera, el delantero peruano no estará en el Mundial de Rusia. La que no reaccionó para nada bien fue Petronila Gonzáles, la mamá del atacante.





"Esto es una injusticia. Hubo una mano negra", denunció en declaraciones a medios peruanos. Y, a partir de esta afirmación, comenzó con sus reclamos en todas las direcciones.





>>> ¡Bomba mundial! Guerrero se perderá la Copa del Mundo





Primero, le apuntó al histórico Claudio Pizarro. "Desde el Bayern Munich lo han perjudicado, ¿o acaso es coincidencia que ahora se hable de la convocatoria de Claudio Pizarro? Él está detrás de todo esto", indicó. Lo llamativo es que Pizarro actualmente juega en el Koln de Alemania.





Además, disparó contra la Federación peruana e incluso contra Ricardo Gareca. "Ha habido un complot tremendo. Yo sí les echo la culpa a todos, se acordarán de mí, todos son culpables, Oblitas, Gareca, todos. No hubo defensa de la Federación", tiró.







"Si yo no me metía a amenazarlos, no hacían nada por mi hijo. Ellos mismos no han querido que Paolo (Guerrero) vaya porque Paolo reclamó los sueldos de los chicos", completó.