Pepe con acento francés

El Mundial de vóleibol de Italia-Bulgaria 2018 terminó pronto para Argentina, que clasificó a segunda ronda, pero sólo pudo obtener un triunfo en esa instancia. Pero la victoria sobre el campeón defensor, Polonia, no serán fácilmente olvidada, como tampoco que por primera vez dos mendocinos integraron el plantel, y fueron protagonistas.





Uno de ellos es el alvearense Agustín Loser, y el otro es, según sus palabras, el sanrafaelino José Luis Pepe González, pronto a cumplir 34 años (el 27 de diciembre), con gran trayectoria internacional, habiendo jugado en Turquía, Chipre, Emiratos, Rumania, Polonia, Grecia y actualmente en Francia. La temporada pasada jugó en el Ajaccio (Córcega) y ahora firmó en Paris Volley. Pepe ha jugado Ligas Mundiales, Sudamericanos, Panamericanos, los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, y dos mundiales: Polonia 2014 e Italia-Bulgaria 2018.





"Tratamos de hacer lo posible. Pero por lo menos dejamos una buena imagen de entrega para cada pelota, demostrando que damos todo y que los otros fueron mejores", redondeó Pepe sobre el paso de la selección que dirigió Julio Velasco y que ya está en sus instancias finales.





No es dato menor que a la selección la dirigió por primera vez uno de los mejores entrenadores del mundo, el argentino Julio Velasco, que llevó a ganar dos mundiales y seis Ligas Mundiales a Italia, por ejemplo, y al frente de nuestra escuadra nacional trabajó desde el 2014.





Sobre la salida del platense Velasco, y su despedida del plantel, González explicó: "No, no hubo charla poscampeonato con Julio, terminó el Mundial y cada uno se fue para su casa", dejando entrever que la relación entre el técnico y sus dirigidos estaba desgastada. Y agregó: "En el Mundial sufrimos que los jugadores que tenían que aportar el nivel superlativo, Cachete (Luciano De Checco) y Facu (Conte) estuvieron por debajo de su potencial".





Sobre el hecho histórico de tener dos mendocinos en una cita mundialista dijo que "fue un hermoso Mundial para nosotros los mendocinos. Con Agustín (Loser) charlamos bastante y vi que en él hay un central de aquí a muchos años para la selección. Tuvo una primera experiencia muy positiva, y en la medida que fortalezca su mente para estos compromisos va a ser insustituible. En este deporte hay que tener fuerte la cabeza, y esa es una de las fortalezas de él", explicó Pepe respecto al central alvearense que juega en Bolívar.





En el balance personal sobre la cita de Italia-Bulgaria, y su visión a futuro, manifestó: "Yo viví este Mundial como el último. Si el año que viene me llaman de la selección, pese a saber que al nuevo entrenador (Marcelo Méndez) le gusta otro tipo de jugador, le voy a tener que decir que no. La selección necesita un opuesto más joven que yo, para que acompañe a (Bruno) Lima cuando tiene sus altibajos. Veremos a quién convocan, es posible que llamen a Fede Pereyra, pero aún no sabemos con certeza quien será", explicó.













Sobre el paso de la cita ecuménica, el jugador que llegó en su adolescencia a San Rafael contó su experiencia y que piensa del futuro.Ya alojado en la capital francesa, donde jugará la temporada liguera, explicó: "Este año firmé para Paris Volley. Arreglé en marzo para jugar en la divisional A, pero por problemas con el fisco lo descendieron. Pero no importa, jugaré el ascenso. Quiero estar en París, por la escuela de Ian (su hijo de tres años), y porque mi esposa (Alejandra Sosa) tiene posibilidades de conseguir trabajo. Además me pagan muy bien", dijo el mendocino por adopción, que cerró bromeando: "Estoy viejito, y debo pensar en mi retiro".