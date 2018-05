Pepe y otra gran temporada

Luego de una intensa y exitosa temporada en la Liga Francesa de Voleibol jugando para el Ajaccio, José Luis González regresó a San Rafael, "mi lugar en el mundo", dijo.

Con la humildad y la buena onda de siempre, Pepe realizó un balance de su periplo por suelo francés.

"Cumplimos con los objetivos grupales que nos habíamos propuesto. En lo personal hasta la mitad de la fase regular era el máximo anotador y mejor atacante de la liga, pero un desgarro me impidió seguir en ese lugar. De todos modos me sorprendió que a mis 33 años haya tenido una muy buena temporada".

El elenco de Córcega disputó la Copa Europea, la Copa de Francia y la Liga.

"Siento que llegué al final de la temporada con lo justo porque la rodilla me estaba empezando a molestar, después de los partidos tenía que estar un par de días sin hacer nada para recuperar el hombro", remarcó.

Un anhelado regreso

El director técnico de la selección argentina, Julio Velasco, decidió que el opuesto sanrafaelino descanse en este momento de la temporada, pero aseguró la presencia de Pepe en el Mundial que se desarrollará del 10 al 30 de septiembre de este año en Italia y Bulgaria.

Al respecto señaló: "Que te llamen de la selección siempre es muy lindo. A mi edad y tras un año de ausencia es súper motivante". Agregó que "charlamos con Julio y decidimos que debido al desgaste que he tenido descanse en esta parte del año. La idea es llegar al evento más importante del año en perfectas condiciones".

Pepe confesó que tanto para el grupo como para él, el Mundial será el gran objetivo de este año.

"La selección apunta a llegar a ese torneo con los 12 mejores jugadores para tratar de meternos entre los mejores del mundo. En lo personal seguramente será mi último mundial (el segundo de su carrera), por lo tanto quiero disfrutarlo al máximo, ya sea adentro o apoyando desde afuera de la cancha porque lo importante es el equipo".





La renuncia del DT

Confirmada la salida de Velasco (después del Mundial), González dio su punto de vista sobre este tema.

"A mí no me sorprendió la decisión. El tema ahora es encontrar a su remplazante porque se vienen los Juegos Olímpicos y quien asuma tendrá poco tiempo para plasmar sus ideas".

Actualmente Pepe está definiendo su futuro. "Terminé mi vínculo con el Ajaccio y ahora con mi manager estamos analizando propuestas. Espero que a fin de mes o principios de junio cerremos y se defina dónde voy a jugar".

Por último el sanrafaelino se refirió a su retiro del voleibol profesional.

"Ya tengo la fecha, jugaré dos temporadas más y me retiro. Quiero dejar al vóley y no que el vóley me deje a mí. Creo estar preparado para ese momento, igual hasta ahora mi rendimiento es muy bueno".

Aunque podría estar vacacionando en otro país, Pepe siempre elige San Rafael, por la familia, los amigos y porque ama esta tierra. Un grande dentro y fuera de la cancha.