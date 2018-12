Pese al pedido de los hinchas, Boca no abrirá sus puertas

Cientos de hinchas de Boca festejaban este miércoles su día en el Obelisco y en las puertas de la "Bombonera", a pesar de que el estadio no fue abierto en medio de un contrapunto entre los dirigentes y los organismos de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

De manera pacífica más allá de algunos insultos al presidente Daniel Angelici, los simpatizantes se manifestaban en los dos puntos de manera pacífica.

No abre sus puertas

Marcelo D´Alessandro, secretario de Seguridad de la Ciudad, explicó: "Nosotros pedimos los requisitos de siempre, ante la apertura de un evento masivo de esta índole. El año pasado le hicimos el mismo pedido a la institución. Si Boca los cumplía, no había impedimento alguno".

En declaraciones formuladas a TyC Sports, D´Alessandro indicó que "la cartera que comando exigió los requisitos de siempre para un espectáculo masivo de esta índole".

"No queremos a los violentos. Por eso pedimos que esté el programa Tribuna Segura, tener participación en el tema de las entradas, para evitar que ingresaran a la cancha quienes tienen derecho de admisión. Solicitamos que no se supere la capacidad del estadio, tal como ocurrió en el entrenamiento abierto", afirmó.

D´Alessandro explicó que la cartera que él comanda "no impidió la apertura del estadio" y remarcó que "no se pueden abrir las puertas de manera incondicional".

Por último, indicó que no le corresponde a él explicar por qué Boca decidió no cumplir esos requisitos y opinó que en el comunicado la institución "nunca habla que nuestra cartera no autorizó a abrir la cancha, sino que afirma que se les imposibilita cumplir con los pedidos".