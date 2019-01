Pilares sumó a un refuerzo de jerarquía

El Atlético Pilares incorporó catorce jugadores muchos de ellos con experiencia y jerarquía.

Uno de los refuerzos para importantes fue la llegada de Matías Valdez, defensor de 27 años con cuenta con una vasta y exitosa trayectoria.

¿Qué te sedujo de la oferta del Atlético Pilares?

"Tengo varios amigos que han jugado acá y todos me han dado las mejores referencias. Es un club serio, ordenado y eso no abunda en el fútbol y sobre todo a nivel local, eso fue lo que más me sedujo".

Rivales

"Durante este tiempo me fui interiorizando. Sabemos y tenemos en claro que será un torneo duro, todos los equipos se armaron bien y seguramente será muy competitivo. Nosotros tratando de trabajar de la mejor manera y haciendo lo mejor para llevar a Pilares lo más arriba posible".

¿Son candidatos?

"No, nosotros no queremos ponernos ese rótulo. Somos un grupo humilde que está trabajando día a día tratando de hacer las cosas bien y mejorando. Los candidatos son otros, nosotros iremos partido a partido ojalá que de la mejor manera".





Nacido futbolísticamente en Cuadro Nacional, Matías emigró al Club Atlético Lanús donde continuó su formación deportiva.

Tras un exitoso paso por Atlanta donde consiguió el ascenso a la Primera B Nacional el sanrafaelino regresó al granate donde debutó (6 de mayo de 2012) en primera división.

Posteriormente su carrera continuó en Flandria (B Metropolitana), Villa Dálmine (B Metropolitana), Nueva Chicago (B Nacional) y Los Andes (B Metropolitana).