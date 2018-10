Piqué criticó duramente a Roger Federer

El suizo Roger Federer fue uno de los tenistas que más criticó el arribo del futbolista Gerard Piqué y su empresa a hacerse cargo de la organización de la Copa Davis

Este miércoles, el marcador central del Barcelona dio una conferencia de prensa para presentar el certamen con sus cambios y sorprendió con una dura crítica hacia el tenista Su Majestad.

"Él está en un punto de su carrera en el que prioriza torneos muy emblemáticos porque tiene la edad que tiene y las piernas dan para lo que le dan", lanzó Piqué.

Y agregó: "No es de los que históricamente más haya jugado la Davis, así que no esperábamos que pudiera jugar; si puede, fantástico... He hablado con gente de su entorno y no me han cerrado la puerta. Depende de las sensaciones que tenga. Y a lo mejor Suiza no se clasifica para la fase final".

Además, se refirió a las dificultades a la hora de elegir la fecha de disputa. "La semana perfecta no existe. Desde un punto de vista del jugador puede ser septiembre; desde el de un torneo quizá sea noviembre... Estamos intentando buscar algo que seduzca a todas las partes", reconoció el defensor de Barcelona, ahora en su rol de empresario.