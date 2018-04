Pitana en la mira: mucha bronca por la actuación del árbitro mundialista

Embed #EDLP Gravísimo error de Pitana. La pelota se había ido anteriormente, y después no existió penal de Desábato. Nuevamente el arbitraje juega en contra de Estudiantes. #SiempreJuntoAlLeón pic.twitter.com/7hXRTSx0au — InfoPincha (@InfoPincha) 10 de abril de 2018

El presidente de Estudiantes de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, expresó este martes su bronca por el arbitraje de Néstor Pitana y de sus colaboradores en el encuentro del lunes ante Chacarita Juniors, que finalizó con la vicrtoria del "Funebrero" por 2 a 0, y resaltó que está "cansado que manden disculpas por privado, son muchos errores y encima los jueces son mundialistas".Verón habló en el programa "Halcones y Palomas" de TNT Sports y aseguró que "si yo hubiera estado dentro de la cancha no hubiera terminado el partido", al tiempo que destacó que es partidario del uso de la tecnología."Los árbitros tienen que trabajar sobre la interpretación del juego, fueron equivocaciones muy visibles", afirmó el presidente estudiantil.Verón se refirió también al partido ante River Plate. Lejos de la polémica comentó que "nosotros nunca pedimos una fecha para jugar".Así hizo referencia al encuentro entre River y Estudiantes que debe jugarse el 29 de abril por la vigesimoquinta fecha de la Superliga de Primera División de fútbol , pero se especuló que se iba a desarrollar el jueves 12 de este mes por pedido de la dirigencia del "Pincha".Finalmente, sobre los rumores que dan a Alejandro Sabella cerca del dirigir técnicamente nuevamente a Estudiantes, Verón fue contundente: "no hemos hablado con él en el último tiempo. Más adelante veremos si están dadas las condiciones para que se sume"Por su parte, Agustín Alayes, el secretario técnico de la institución, al ser consultado por los errores de los jueces en los partidos de Estudiantes, señaló que "es un llamado de atención para el arbitraje en general. El error de Santos y los dos de ayer son groseros"."Hay que reconocer los errores arbitrales, que lamentablemente en los últimos partidos nos perjudicaron. No me interesa hacer una crítica destructiva, ni mirar solo la conveniencia de Estudiantes", aseguró Alayes en diálogo con Télam.Más adelante, Alayes puntualizó: "creo que en definitiva la cuestión está instalada, porque es algo que ven todos. No somos nosotros los que tenemos que actuar en consecuencia. Lo que nos preocupa es el nivel del equipo y ver en qué podemos mejorar, gastar todas las energías en eso. La verdad es que no queremos poner excusas, nos hacemos cargo de lo que nos corresponde".Estudiantes, en el empate 3 a 3 frente a Vélez Sarsfield por la fecha 21 de la Superliga, sufrió el error de Facundo Tello en no apreciar que el gol de Rodrigo Salinas fue con la mano.Contra Santos, la semana pasada por la Copa Libertadores de América, el tanto del 1 a 0 brasileño fue claramente en posición adelantada.Mientras que, anoche, en el 0-2 ante Chacarita por la fecha 22 de la Superliga, tanto Néstor Pitana como el asistente Hernán Maidana, ambos mundialistas, cometieron equivocaciones en los dos tantos del conjunto "Funebrero", especialmente en el primero en el que sancionaron un tiro penal luego de una mano de Leandro Desábato cuando en la jugada previa la pelota había salido claramente del campo de juego.