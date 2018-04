Platense no pudo con Colegiales y jugará un desempate por el ascenso ante Estudiantes

El Calamar terminó con una cuota de frustración al no haber podido usufructuar la diferencia de dos puntos con la que llegaba a su partido de la 34ª y última fecha de la temporada. Pese a jugar sin público local, Platense no tuvo forma de quebrar a un rival que ya no jugaba por nada, sin chances de acceder al Reducido y con su permanencia en la categoría garantizada.





El capitán de Platense, Daniel Vega, se quejó por el estado del campo de juego de Colegiales al término del partido, un factor que atentó contra las posibilidades de un equipo que arrastraba tres victorias consecutivas en el torneo. "Tenemos mucha bronca, pero ya está, tuvimos muchas adversidades y ahora tendremos que afrontar una final. No se podía jugar acá, no sé qué apuro hay de parte de AFA para jugar un partido en estas condiciones. El trámite del partido no fue normal, hicimos un gran esfuerzo pero no se pudo ganar", lamentó el contador Vega en los micrófonos de TyC Sports.





Los jugadores de Platense abandonaron la cancha de Munro perturbados, en contraste con sus colegas de Estudiantes que celebraron como un título en sí mismo la chance de jugar un desempate. Y no era para menos porque el Pincha comenzó en desventaja su partido en Caseros cuando Luciano Romero abrió el marcador a los 22 minutos del primer tiempo. Dos minutos más tarde, Lionel Altamirano estableció el 1-1 parcial en flagrante posición adelantada y el propio delantero, a los 27 del segundo período, decretó la victoria de penal.





Platense y Estudiantes quedaron igualados en el primer puesto con 64 puntos y el miércoles deberán definir el ascenso en un mano a mano que deberá celebrarse indefectiblemente en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires (muy probablemente en la cancha de Arsenal ).





Los enfrentamientos entre sí en esta temporada fueron ambos para Estudiantes: 2-1 en Caseros el 31 de octubre pasado y 1-0 en Vicente López el 20 de marzo de este año. Platense intentará retornar a la segunda división del fútbol argentino después de ocho años, mientras que el "Pincha" buscará conseguirlo tras 17 temporadas consecutivas en la B Metro

Platense no pasó del empate con Colegiales en Munro y Estudiantes de Buenos Aires , que le ganó como local a Fénix por 2-1, forzó un partido desempate en cancha neutral para definir el primer ascenso de la Primera B Metropolitana a la B Nacional.