Polémica por un 47-0 que se dio en un partido de infantiles

La superioridad de Las Palmas en las categorías base de Canarias es algo habitual en los últimos años. Sin ir más lejos, la pasada temporada los 11 equipos del club se proclamaron campeones en sus respectivos campeonatos, y en la mayoría de ellos casi sin oposición.

Un hecho, normal, pero que en ocasiones hace saltar la pregunta de si es necesario semejante abuso en categorías de niños. La superioridad es clara y manifiesta, y el pasado sábado Las Palmas se enfrentaba al último clasificado.

Una UD Las Coloradas que no había sumado ni un punto, con 147 goles en contra y sólo 12 anotados. Unas estadísticas que hace que cada gol de 'Las Colo' sea casi como una fiesta los pequeños del barrio costero.

El partido levantó un gran revuelo en redes sociales en las últimas horas. Las Palmas ya ganaba 24-0 al término del primer tiempo para terminar con un 47-0 final.

"La actitud del entrenador de Las Palmas no fue la correcta. En este partido no han aprendido nada, ni unos ni otros. Lo que más me dolió fue ver la cara de los niños. Algunos no querían seguir jugando", explicó Yon Oses, entrenador de Las Coloradas al diario Marca.

Del otro lado, habló Gustavo Domínguez, el DT de Las Palmas B: "¿Qué hacemos? ¿Nos retiramos? ¿No jugamos? Nosotros queremos ganar, pero con todos los respetos, no sabían ni sacar de banda. Mi opinión es que para ser federados necesitan unos mínimos. Para que jueguen todos está la escuelita".

Fuente UNO Santa Fe.